$40-60 тис. за магічні ритуали: у Києві спіймали банду «екстрасенсів»



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Фото: Нацполіція Поліція Криму ліквідувала групу шахраїв, які ошукували людей під виглядом «екстрасенсів»

Під приводом проведення «магічних ритуалів» аферисти від імені переможниці одного з телевізійних проектів ошукували людей

У Києві затримали групу так званих «екстрасенсів», які на десятки тисяч доларів ошукували кримчан і мешканців «країн ближнього зарубіжжя».

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За її даними, більше 2 років у столиці існувала створена 4-ма зловмисниками шахрайська схема, коли під приводом проведення «магічних ритуалів» аферисти від імені переможниці одного з телевізійних проектів ошукували людей.

Зазначається, що, створивши відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту, шахраї демонстрували його в окупованому Криму та в країнах ближнього зарубіжжя. За вказаними у відео телефонами до них зверталися довірливі громадяни із бажанням вирішити свої проблеми зі здоров’ям та особистим життям.

«Вартість таких послуг зловмисників коливалася від 40 до 60 тисяч доларів США», – розповідають у поліції.

За інформацією правоохоронців, коли жертва, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, розуміла, що її ошукали, і вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй «кармічною» розправою.

Шахраїв упіймали, коли одна з таких постраждалих звернулася по допомогу до поліції Криму.

Під час обшуків вдома та в київському офісі аферистів поліцейські знайшли відомості про близько 100 потерпілих, дані про отримання від них грошей, а також інструкції з техніки введення людей в оману та їх залякування.

Зазначається, що під час обшуків було викрито ще одну злочинну схему вказаної групи – вони ошукували людей вже на материковій частині України під виглядом продажу «біохімічних домішок», так званих «БАДів».

Зараз зловмисників заарештовано із можливістю внесення застави у розмірі 1,5 мільйони гривень кожному. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3 та 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Стосовно затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі півтора мільйони гривень кожному.

Досудове розслідування триває.