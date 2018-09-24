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    8 мітингів на день: оприлюднено статистику акцій протестів у Києві

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    <p>Мітинг біля Нацбанку України, 6 вересня 2018 р.</p> - 8 мітингів на день: оприлюднено статистику акцій протестів у Києві
    Фото: Главком

    Мітинг біля Нацбанку України, 6 вересня 2018 р.

    У період 2013-2018 рр. пік потреби в зібраннях був у 2015 році

    З початку 2018 року у Київській міській державній адміністрації зареєстровано 2 020 звернень від громадян і організацій про проведення мирних зборів, мітингів, акцій різного формату та спрямування. Про це йдеться в повідомленні КМДА на запит депутата Київської міської ради Олександра Пабата, яке він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Пабат підрахував, що це приблизно складає 8 мітингів на день.

    «Офіційна статистика суспільно активного Києва в 2018-му. Згідно з даними, зафіксованими міською адміністрацією, без малого за 9 місяців цього року зареєстровано 2 020 звернень від громадян і організацій про проведення мирних зборів, мітингів, акцій різного формату та спрямування», - написав він.


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    За даними КМДА, в період 2013-2018 років найбільше зібрань громадян відбулося у 2015 році (3386), після чого спостерігається різкий спад і стабілізація показника на рівні близько 2,5 тис. акцій на рік зі збереженням тенденції у цьому році.

    Нагадаємо, «Національний Корпус» анонсував на ранок 20 вересня масштабну акцію біля стін Верховної Ради України на підтримку ветеранів АТО-іноземних громадян, що воювали за Україну. Вони вимагали від Верховної Ради прийняти законопроект №3433. Документ передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства для воїнів АТО-іноземців, мораторій на видачу ветеранів російсько-української війни іноземним державам (зокрема, РФ) та міграційну амністію.

    Як повідомляв «Главком», активісти, намагаючись потрапити до будівлі парламенту, почали проривати поліцейський кордон. У результаті між правоохоронцями та мітингувальниками виникла штовханина. Крім цього, учасники акції кинули петарду. Ніхто не постраждав. Під час забезпечення правопорядку співробітник поліції, зачепившись за металеве огородження, отримав травму ноги. 

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