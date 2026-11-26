Депутатка Феодосіївської сільської ради Віра Чубенко заявила, що в Рославичах немає жодної річки – ні Петілі, ні Рославки

Депутати Феодосіївської сільської ради Обухівського району провалили голосування за погодження ботанічного заказника місцевого значення «Рославка» площею 14,2 га, який мав захистити місцеві лісові насадження від вирубки та забудови. Своє рішення частина обранців аргументувала тим, що річки там нібито взагалі не існує. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільноту «Обухів – це ти», допис ландшафтної дизайнерки Марини Ващенко та документи сільради.

За даними проєкту рішення сільської ради, Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної військової адміністрації (КОВА) звернувся до громади з проханням погодити створення заказника на території села Рославичі ще 26 червня 2026 року. Сам проєкт рішення оприлюднили 13 листопада, проте на сесії 25 листопада 13 депутатів відмовилися його підтримати.

За словами ландшафтної дизайнерки Марини Ващенко, над науковим обґрунтуванням заказника працювали фахівці, однак під час засідання депутатка Віра Чубенко заявила, що в Рославичах немає жодної річки – ні Петілі, ні Рославки, а є лише «лісові насадження та чагарники». Активістів, які виступають на захист водойми, обраниця звинуватила в тому, що вони «плутають історію села».

У відповідь дизайнерка зауважила, що на офіційних картах Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра річка Рославка в Рославичах чітко позначена. Активісти побоюються, що невизнання водойми та знецінення грабово-вільхових насаджень до рівня «чагарників» відкриває шлях до майбутньої забудови цієї території.\

Боротьба за збереження екосистеми в Рославичах триває щонайменше з 2023 року через плани будівництва там котеджного містечка. Як повідомляв телеканал «Київ24», влітку 2026 року місцеві жителі вже заявляли про засипання річки Петель (притоки Рославки) та вирубку вільхового гаю.

Місцеві жителі у Рославичах б’ють на сполох через руйнування екосистеми заради забудови фото: Київ24

За словами мешканців, у новому Детальному плані територій ця притока зникла, а на її місці запланували котеджі – заради цього забудовник зрізав пагорби, осушив болото, через що висохло місцеве озеро. Тоді екологічна комісія Київської обласної ради зверталася до правоохоронців із вимогою відкрити кримінальне провадження.

Примітно, що відмова від створення заказника відбулася на тлі громадських обговорень Стратегії розвитку Феодосіївської громади до 2027 року (з перспективою до 2034 року) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. За даними сайту сільради, обговорення триває з 2 листопада протягом 30 днів, а черговий етап у змішаному онлайн/офлайн форматі провели 25 листопада – у день сесії.

Феодосіївська територіальна громада Обухівського району розташована впритул до південної межі Києва. До її складу входять вісім сіл: Ходосівка, Лісники, Хотів, Круглик, Кременище, Іванковичі, Рославичі та Гвоздів.

Нагадаємо, у 2026 році у Київській області затвердили дві ботанічні пам’ятки природи та ландшафтний заказник місцевого значення. Ними стали Орхідеї Ольшаниці, Срібна Балка та Бобирівська гребля.