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    Аеропорт «Бориспіль» купив німецькі сканери за 18 млн грн

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    Аеропорт «Бориспіль» купив німецькі сканери за 18 млн грн

    Особливістю сканерів є відсутність радіоактивного джерела іонізуючого випромінювання

    Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 10 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Фолгат» сканерів на 18 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

    Цьогоріч поставлять два сканери для контролю на авіаційну безпеку фізичних осіб Eqo виробництва компанії «Smiths Heimann GmbH» (Німеччина) по 8,8 млн грн, а також виконають пусконалагодження за 225 тис. грн і навчать двох працівників за 180 тис. грн.

    Особливістю мікрохвильових сканерів 2019 року випуску є відсутність радіоактивного джерела іонізуючого випромінювання, спеціальних витратних матеріалів і спеціальних вимог до місця розташування.

    Гарантійний строк становить два роки після поставки.

    Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі на 18,30 млн грн.

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