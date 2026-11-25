У Києві сьогодні, 25 листопада, попрощалися з першим президентом Києво-Могилянської академії, Героєм України В'ячеславом Брюховецьким. Про це повідомляє «Главком».

Прощання відбулося на плацу біля головного корпусу Києво-Могилянської академії. Серед присутніх були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністерка культури, випускниця Могилянки Тетяна Бережна. Під час церемонії хор академії виконав «Заповіт» Тараса Шевченка.

На церемонії прощання виступив п'ятий президент Петро Порошенко. Він назвав В'ячеслава Брюховецького постаттю однієї величі з Петром Могилою та подякував за його державницьку позицію. «Учитель, філософ, ректор. Але передусім державник. Я вдячний йому за підтримку України. І особисто – за увагу й добре слово. Я це дуже ціную», – сказав Порошенко.

Петро Порошенко виступає з промовою під час церемонії прощання з В'ячеславом Брюховецьким фото: Facebook-сторінка п'ятого президента України Петра Порошенка

Колишня працівниця академії Валентина Кучер, яка пропрацювала там 20 років, згадує Брюховецького як людину, що надихала інших.

«Мені хочеться сюди повертатися. Це говорить про те, що тут атмосфера для студентів, для працівників була завжди тепла, щира, справедлива. Це людина, яку хотілося провести в останню путь», – сказала вона.

Прощання з Брюховецьким у дворі Києво-Могилянської академії фото: Facebook-сторінка п'ятого президента України Петра Порошенка

Перший декан академії назвав Брюховецького різнобічною, енергійною людиною з почуттям гумору, душею компанії.

«Йому не раз пропонували політичну кар'єру, однак він відмовлявся, адже хотів відродити Києво-Могилянську академію і присвятив цьому своє життя», – сказав Олексій Гарань.

Люди стоять у черзі, щоб попрощатися з Героєм України В'ячеславом Брюховецьким фото: Facebook-сторінка п'ятого президента України Петра Порошенка

Заупокійна служба відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі – чин похорону звершив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Написані В'ячеславом Брюховецьким книги та його нагороди, виставлені у Михайлівському Золотоверхому соборі під час церемонії прощання фото: glavcom.ua

Прощання з В'ячеславом Брюховецьким, 25 листопада 2026 року фото: glavcom.ua

Після заупокійної служби у Михайлівському соборі катафалк із тілом В'ячеслава Брюховецького вирушив на Байкове кладовище фото: glavcom.ua

Після завершення панахиди траурна процесія вирушила на Байкове кладовище. В'ячеслава Брюховецького поховають поруч із першим президентом України Леонідом Кравчуком.

Що відомо про В'ячеслава Брюховецького

В'ячеслав Брюховецький помер 12 листопада. Він був літературознавцем, педагогом і громадським діячем. належав до тих, хто долучився до національно-демократичного руху наприкінці 1980-х років і виступав за незалежність України. Зокрема, Брюховецький був одним з ініціаторів створення Народного Руху України – громадсько-політичного об’єднання, яке стало однією з ключових сил українського національного відродження та боротьби за незалежність.

У 1989 році Брюховецький узяв на себе організаційну роботу з підготовки установчого з’їзду Народного Руху. Він очолив секретаріат з’їзду, який відбувся 8-10 вересня у Києві. До цього програму та статут майбутнього об’єднання обговорювали й готували, зокрема, в його помешканні. Фактично створення Руху в Інституті літератури взяв на себе Брюховецький, а у Спілці письменників – поет Іван Драч, пише «Бабель» у біографічному матеріалі про діяча.

Герой України мав можливість балотуватися на виборах фото: Києво-Могилянська академія

Після установчого з’їзду Брюховецькому пропонували балотуватися на виборах 1990 року, однак він відмовився від політичної кар’єри. Натомість вирішив працювати над створенням нового покоління українських політиків.

Ще одним важливим напрямом його діяльності стало відродження Києво-Могилянської академії. 11 вересня 1990 року він запропонував відновити її як сучасний вищий навчальний заклад. У 1991 році Брюховецький очолив виконавчу дирекцію відродження академії, а згодом став її ректором і президентом. У 1994-2007 роках він був президентом НаУКМА, а від 2007-го – почесним президентом університету.

За час його керівництва Могилянка стала одним із провідних університетів України фото: Києво-Могилянська академія

За час його керівництва Могилянка стала одним із провідних університетів України. Брюховецький наполягав на українській мові викладання, запровадженні нових освітніх підходів і прозорому вступі без корупції. У 2007 році йому присвоїли звання Героя України.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав указ, яким офіційно повернув Державному торговельно-економічному університету (ДТЕУ) статус «національного», втрачений раніше через звичайну бюрократичну реорганізацію.