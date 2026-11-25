Увечері 24 листопада в Шевченківському районі столиці впали уламки російського безпілотника. Інцидент спричинив займання на перших двох поверхах 16-поверхового житлового будинку, а також зачепив розташований поруч готель-гуртожиток кіностудії імені Олександра Довженка. Про це сьогодні, 25 листопада, повідомили на сторінці Кіностудії Довженка у Facebook, інформує «Главком»

Як зазначили представники кіностудії, вибухова хвиля повністю вибила вікна в будівлі гуртожитку з першого по дев'ятий поверх, ніхто з людей не постраждав.

У цій будівлі мешкають ветерани, митці та колишні працівники кіностудії. Наразі адміністрація закладу фіксує масштаби руйнувань та самотужки допомагає мешканцям впоратися з наслідками атаки.

Вибухова хвиля повністю вибила вікна в будівлі гуртожитку з першого по дев'ятий поверх фото: Кіностудія Довженка/Facebook

За інформацією рятувальників ДСНС, у сусідній багатоповерхівці вогонь охопив перший і другий поверхи, пошкодивши фасад до сьомого поверху, а в навколишніх будинках повилітали шибки. Пожежу оперативно ліквідували, а людей з будинку вчасно евакуювали.

Зазначимо, що протягом 2026 року кіностудія імені Довженка вже неодноразово зазнавала серйозних руйнувань внаслідок російських атак на Київ. У ніч проти 2 червня після падіння ракети на території вибух пошкодив тепломагістраль і каналізацію та вибив 42 вікна. Після тієї атаки в яблуневому саду кіностудії зберегли деформовану частину залізного паркану, яку вибуховою хвилею обмотало навколо дерева. Її вирішили не демонтувати, а залишити як матеріальне свідчення російських ударів по Києву та показувати відвідувачам під час екскурсій.

15 червня внаслідок чергового ракетного удару постраждали 18 будівель, інженерні мережі й об'єкти культурної спадщини. Зокрема головний знімальний павільйон 1927-1928 років, щорсівський корпус, фільмотека та гуртожиток, а влучання в костюмний цех знищило колекцію зі 100 тисяч костюмів і близько трьох мільйонів одиниць одягу, взуття та аксесуарів.

Також 30 вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії імені Олександра Довженка спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, в одному з павільйонів загорілися акумулятори. Інформація про масштаби пожежі та можливих постраждалих наразі не надходила. Невідомо, чи пов'язана пожежа з російською атакою.

У ніч проти 7 жовтня уламки ракети пробили покрівлі шостого та сьомого знімальних павільйонів, спричинивши пожежу. А в ніч проти 20 листопада внаслідок російського удару по столичній кіностудії було знищено знімальний павільйон компанії Fresh Production Group, де створювали стрічку «Будинок «Слово. Нескінчений роман» і відтворювали простір харківського будинку «Слово».