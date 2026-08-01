Київ став прифронтовим містом: військовий пояснив, чому РФ може частіше завдавати ударів

Росіяни невпинно гатять по столиці, і, на жаль, атаки навряд чи припиняться

Київ фактично став повноцінним прифронтовим містом з огляду на характер повітряних атак Росії. Окупанти отримали можливість регулярно завдавати по столиці комбінованих ударів, використовуючи не лише дрони, а й ракети С-400. Як інформує «Главком», про це Radio NV заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко.

За його словами, російська армія може запускати ракети С-400 з території Брянської та Курської областей, поєднуючи такі атаки з ударами безпілотниками.

«Ми поки не маємо ефективних можливостей повноцінних, аби активніше і ефективніше знищувати пускові установки на території Курської і Брянської областей. І фактично ворог може підтягувати свої С-400 і 3-5-8 ракет запускати по три-чотири рази на тиждень. І три-чотири обстріли ворог може проводити комбінованих, великих на місяць», – сказав Мусієнко.

На його думку, ворог здатен здійснювати три-чотири масштабні атаки на місяць, випускаючи за один раз до 70–80 ракет і кілька сотень дронів.

Мусієнко наголосив, що російські війська дедалі частіше використовують ракети С-400 як засіб терору проти цивільного населення. За його словами, ці ракети споряджають великою кількістю уражальних елементів, щоб завдати максимальної шкоди.

Водночас військовий зазначив, що наразі Україна не має достатньої кількості засобів протиповітряної оборони для ефективного перехоплення таких ракет. Саме тому Сили оборони роблять ставку на знищення пускових установок противника безпосередньо на території Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по Київській області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.

Також стало відомо, що 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного балістичного удару по Києву, коли разом із напарником допомагав постраждалим на місці обстрілу. Лише рік тому він вступив до лав поліції, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому. У загиблого залишилися мама та 9-річний брат, а колеги згадують його як відданого службі правоохоронця, який до останньої миті рятував інших.

Крім того, унаслідок російської повітряної атаки на Київську область реактивний безпілотник типу «Шахед» уразив склад маркетплейса Rozetka, де в момент удару перебували 270 працівників. Внаслідок атаки загинув один співробітник компанії, ще семеро людей дістали поранення.