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Момент смертельного удару по Києву потрапив на відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Момент смертельного удару по Києву потрапив на відео
«Ворожі ракети цілили по мирних людях», – наголосили у поліції
фото: ДСНС Київщини

На жаль, є жертви серед цивільних та співробітників поліції

Росіяни цинічно вдарили по Києву 1 серпня. Момент атаки потрапив на відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

На жаль, є жертви серед цивільних та співробітників поліції.

«Ворожі ракети цілили по мирних людях», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по Київській області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.

Також стало відомо, що 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного балістичного удару по Києву, коли разом із напарником допомагав постраждалим на місці обстрілу. Лише рік тому він вступив до лав поліції, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому. У загиблого залишилися мама та 9-річний брат, а колеги згадують його як відданого службі правоохоронця, який до останньої миті рятував інших.

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Теги: пожежа Київ відео

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