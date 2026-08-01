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«Нас ніщо не зламає»: киянин зворушив мережу своїм вчинком після обстрілу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Нас ніщо не зламає»: киянин зворушив мережу своїм вчинком після обстрілу
Киянин розчулив українців своїми діями
Скриншот

Чоловік купив великий букет троянд, щоб підтримати власницю квіткової крамниці, яка зазнала руйнувань

Після масованої російської атаки на Київ у ніч на 1 серпня один із жителів столиці вирішив підтримати власницю квіткової крамниці. Історію поширили користувачі соціальних мереж, повідомляє «Главком».

Киянин Едуард Сергійович розповів, що прокинувся вночі від вибухів й побачив, що у нього на балконі повилітали вікна. Уже вранці він вирішив навідатися до магазину, де раніше часто купував квіти, щоб висловити підтримку його власниці.

«Нещодавно розійшовся з дівчиною. Ми зустрічалися аж три роки. Але я вірний цьому магазину. Це не реклама, ні в якому разі. Власниця завжди мене виручала і я вирішив її підтримати», – розповів чоловік. Кому подарувати куплені квіти – він ще не вирішив.

Господиня крамниці Тетяна повідомила, що приміщення зазнало значних руйнувань унаслідок російського удару. За її словами, відновлювати магазин вона не планує. «Хотілося б, але важко» – пояснила жінка.

Киянин прийшов підтримати продавчиню квітів

 

Історія швидко поширилася в соціальних мережах і викликала хвилю емоційних відгуків. «Так розчулили, не можу заспокоїтись. Нас ніщо не зламає», – написала одна з користувачок.

Інша коментаторка зазначила: «На таких, як цей чоловік, тримається моя менталочка. Ми незламні». Ще одна користувачка висловила співчуття власниці крамниці, наголосивши, що магазин створювався з великою любов'ю, та побажала їй сил пережити втрату.

Нагадаємо, вночі на 1 серпня ворог бив балістикою по столиці. Пошкодження й руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в пʼяти районах міста. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих і понад 30 поранених, серед яких четверо дітей. Сімнадцятеро постраждалих перебувають у медичних закладах, де отримують необхідне лікування.

Серед жертв – 22-річний правоохоронець Єгор Терехін. Після першої атаки він поспішав до місця обстрілу, аби надати допомогу постраждалим та евакуювати поранених. У цей момент Росія завдала повторного ракетного удару.

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Теги: кияни соцмережі російська ракета балістичні ракети Київ

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