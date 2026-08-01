«Нас ніщо не зламає»: киянин зворушив мережу своїм вчинком після обстрілу

Чоловік купив великий букет троянд, щоб підтримати власницю квіткової крамниці, яка зазнала руйнувань

Після масованої російської атаки на Київ у ніч на 1 серпня один із жителів столиці вирішив підтримати власницю квіткової крамниці. Історію поширили користувачі соціальних мереж, повідомляє «Главком».

Киянин Едуард Сергійович розповів, що прокинувся вночі від вибухів й побачив, що у нього на балконі повилітали вікна. Уже вранці він вирішив навідатися до магазину, де раніше часто купував квіти, щоб висловити підтримку його власниці.

«Нещодавно розійшовся з дівчиною. Ми зустрічалися аж три роки. Але я вірний цьому магазину. Це не реклама, ні в якому разі. Власниця завжди мене виручала і я вирішив її підтримати», – розповів чоловік. Кому подарувати куплені квіти – він ще не вирішив.

Господиня крамниці Тетяна повідомила, що приміщення зазнало значних руйнувань унаслідок російського удару. За її словами, відновлювати магазин вона не планує. «Хотілося б, але важко» – пояснила жінка.

😔«Я вірний йому»: чоловік вирішив підтримати квітковий магазин, який не раз його виручав



У коментарі журналісту Едуард Сергійович розповів, що сам прокинувся від вибуху вночі. А зранку вирішив прийти й підтримати крамницю, де він часто купляв квіти.



Власниця лавки Тетяна ж… pic.twitter.com/piAu4lxX3o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2026 Киянин прийшов підтримати продавчиню квітів

Історія швидко поширилася в соціальних мережах і викликала хвилю емоційних відгуків. «Так розчулили, не можу заспокоїтись. Нас ніщо не зламає», – написала одна з користувачок.

Інша коментаторка зазначила: «На таких, як цей чоловік, тримається моя менталочка. Ми незламні». Ще одна користувачка висловила співчуття власниці крамниці, наголосивши, що магазин створювався з великою любов'ю, та побажала їй сил пережити втрату.

Нагадаємо, вночі на 1 серпня ворог бив балістикою по столиці. Пошкодження й руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в пʼяти районах міста. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих і понад 30 поранених, серед яких четверо дітей. Сімнадцятеро постраждалих перебувають у медичних закладах, де отримують необхідне лікування.

Серед жертв – 22-річний правоохоронець Єгор Терехін. Після першої атаки він поспішав до місця обстрілу, аби надати допомогу постраждалим та евакуювати поранених. У цей момент Росія завдала повторного ракетного удару.