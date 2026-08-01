Наслідки російського обстрілу у Києві ліквідовано. Вдалося врятувати 105 людей

До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки

На жаль, загинули дев’ятеро осіб

У Києві завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. На жаль, загинули дев’ятеро осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них – четверо дитей. Вдалося врятувати 105 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки.

❗️У Києві завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу – ДСНС



На жаль, загинули дев'ять осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них – чотири дитини. Вдалося врятувати 105 людей.



До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки. pic.twitter.com/gKs8NaEkzB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2026

Надзвичайники безперервно працювали у декількох районах міста: ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по Київській області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.

Також стало відомо, що 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного балістичного удару по Києву, коли разом із напарником допомагав постраждалим на місці обстрілу. Лише рік тому він вступив до лав поліції, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому. У загиблого залишилися мама та 9-річний брат, а колеги згадують його як відданого службі правоохоронця, який до останньої миті рятував інших.

Крім того, унаслідок російської повітряної атаки на Київську область реактивний безпілотник типу «Шахед» уразив склад маркетплейса Rozetka, де в момент удару перебували 270 працівників. Внаслідок атаки загинув один співробітник компанії, ще семеро людей дістали поранення.