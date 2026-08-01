Удар по складу Rozetka під Києвом: під час атаки всередині перебували 270 працівників

Унаслідок атаки загинув один співробітник компанії, ще семеро людей дістали поранення

Унаслідок російської повітряної атаки на Київську область реактивний безпілотник типу «Шахед» уразив склад маркетплейса Rozetka, де в момент удару перебували 270 працівників. Внаслідок атаки загинув один співробітник компанії, ще семеро людей дістали поранення. Як інформує «Главком», про це повідомила співзасновниця та співвласниця маркетплейса Rozetka Ірина Чечоткіна.

«Сьогодні зранку реактивний шахед уразив наш склад. На той момент на складі працювали 270 людей. На жаль, загинув наш колега Володимир Мельниченко. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані», – написала Чечоткіна.

За її словами, компанія надасть усю необхідну допомогу постраждалим та родині загиблого.

«Ми забезпечимо постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною допомогою. На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною», – зазначила співвласниця Rozetka.

Водночас вона наголосила, що попри завдані руйнування компанія продовжить роботу.

«Усе інше – відбудуємо і відновимо. Rozetka працює», – підкреслила Чечоткіна.

Нагадаємо, вранці у суботу, 1 серпня, російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Однією з цілей атаки стали складські приміщення у Броварах, які зазнали пошкоджень унаслідок удару ворожих безпілотників.

Крім того, у ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по Київській області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.