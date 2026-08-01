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Російські дрони вдарили по складах у Броварах: є жертва і 6 постраждалих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російські дрони вдарили по складах у Броварах: є жертва і 6 постраждалих
Внаслідок удару пошкоджено 13 автомобілів
фото: Київська обласна прокуратура

Реактивний безпілотник атакував територію маркетплейсу

Російські війська атакували Бровари на Київщині вдень 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову ОДА Тимура Ткаченка й Київську обласну прокуратуру.

Унаслідок атаки по території одного з маркетплейсів загинув 61-річний чоловік, ще шестеро людей дістали поранення. За даними слідства, удар стався близько 11:28. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами. Решті після надання медичної допомоги призначили амбулаторне лікування.

Також внаслідок атаки пошкоджено 13 автомобілів. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. Прокурори разом зі слідчими та іншими правоохоронцями документують наслідки чергового воєнного злочину російських військ. Досудове розслідування триває.

Водночас голова Київської ОДА Тимур Ткаченко повідомив, що на місці удару продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань. Очільник області також висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська двома хвилями атакували Київ балістикою. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Солом'янський райони, також пошкодження зафіксовано в Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Святошинському та Шевченківському районах.

Внаслідок ворожого удару по Києву загинув 22-річний патрульний Єгор Терехін. Росія вбила правоохоронця, коли у момент повторної ракетної атаки він біг до місця обстрілу, щоб допомогти з евакуацією поранених. 

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Теги: дрон Київщина Бровари смерть трагедія поранення

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