Омбудсмен хоче звіт від Авакова про розслідування нападів на активістів
-
Розсилка
Денісова хоче отримати звіт від Авакова до 1 жовтняУповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати про хід розслідування нападів на громадських активістів.
Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.
Зокрема, в Одесі відбувся збройний напад на голову міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика та активіста «Правого сектору» Сергія Стерненка. Олег перебував у тяжкому стані та навіть пережив клінічну смерть. Куля пробила руку, пройшла у грудну клітину. Тільки вчора він прийшов до тями.
В кінці липня в місті Херсон напали на громадську активістку, керуючу справами виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. ЇЇ цинічно облили кислотою. У неї постраждало 35% шкіри.
«Звернулася до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати мене по хід розслідування цих резонансних справ та про усі заходи, що вжиті правоохоронцями», - повідомила Денісова.
За її словами, правоохоронні органи повинні терміново реагувати на усі справи, де так жорстоко порушується право на життя людини, а особливо громадських активістів.
Як повідомлялося, Одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.
Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».
Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.
22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.
Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.
Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.
- Читайте також матеріал: «У Михайлика був конфлікт з одеською владою і поліцією, яка цю владу покриває»