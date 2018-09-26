Омбудсмен хоче звіт від Авакова про розслідування нападів на активістів



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Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова

Денісова хоче отримати звіт від Авакова до 1 жовтня

Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати про хід розслідування нападів на громадських активістів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

Зокрема, в Одесі відбувся збройний напад на голову міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика та активіста «Правого сектору» Сергія Стерненка. Олег перебував у тяжкому стані та навіть пережив клінічну смерть. Куля пробила руку, пройшла у грудну клітину. Тільки вчора він прийшов до тями.

В кінці липня в місті Херсон напали на громадську активістку, керуючу справами виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. ЇЇ цинічно облили кислотою. У неї постраждало 35% шкіри.

«Звернулася до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати мене по хід розслідування цих резонансних справ та про усі заходи, що вжиті правоохоронцями», - повідомила Денісова.

За її словами, правоохоронні органи повинні терміново реагувати на усі справи, де так жорстоко порушується право на життя людини, а особливо громадських активістів.

Як повідомлялося, Одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.