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    Омбудсмен хоче звіт від Авакова про розслідування нападів на активістів

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    Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова - Омбудсмен хоче звіт від Авакова про розслідування нападів на активістів
    Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова

    Денісова хоче отримати звіт від Авакова до 1 жовтня

    Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулася до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати про хід розслідування нападів на громадських активістів.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

    Зокрема, в Одесі відбувся збройний напад на голову міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика та активіста «Правого сектору» Сергія Стерненка. Олег перебував у тяжкому стані та навіть пережив клінічну смерть. Куля пробила руку, пройшла у грудну клітину. Тільки вчора він прийшов до тями.

    В кінці липня в місті Херсон напали на громадську активістку, керуючу справами виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. ЇЇ цинічно облили кислотою. У неї постраждало 35% шкіри.

    «Звернулася до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до 1 жовтня поінформувати мене по хід розслідування цих резонансних справ та про усі заходи, що вжиті правоохоронцями», - повідомила Денісова.

    За її словами, правоохоронні органи повинні терміново реагувати на усі справи, де так жорстоко порушується право на життя людини, а особливо громадських активістів. 

    Як повідомлялося, Одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

    Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

    Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

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