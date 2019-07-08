Активісти закликають пікетувати NewsOne через телеміст з каналом «Росія1»



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Активісти протестуватимуть проти телемосту з пропагандистським каналом Росія1

У понеділок, 8 липня, під будівлею телеканалу NewsOne по вулиці Польовій зберуться активісти протестувати проти телемосту з пропагандистським каналом Росія1.

Про це написав куратор TEDxKyiv Владислав Грезев в Facebook.

«12-го числа, кажуть, буде телеміст між пропагандистами з Росії і пропагандистами з NewsOne TV. Кажуть розмова буде між звичайними людьми. Особисто я збираюся йти. Адреса — вул. Польова, 21. Можливо, навіть заздалегідь прийду. І друзів збираюся взяти. Такий помпезний телеміст, як його анонсував пропагандист Кисельов, на чиїх руках кров невинних, повинен бути яскравим. Тому відчуваю свою відповідальність за яскравість таких проектів. Хто хоче — долучайтесь», — написав він.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!».

Як відомо, Україна в 2015 році застосувала санкції до російських ВАТ «Первый канал», ВАТ «Телекомпания НТВ» і телеканалів «РТР-планета» і «Россия-24». Це визначено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня, яке набуло чинності внаслідок указу від 16 вересня президент України Петра Порошенка.

Згідно з документом, до цих підприємств застосовуються санкції у вигляді «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

Загалом під українські санціїї потрапили 105 юридичних осіб та 388 фізичних.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства