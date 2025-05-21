Рубіо уникнув відповіді на питання, чи є Путін воєнним злочинцем

Рубіо погодився, що Росія є агресором у війні проти України

Рубіо: Я думаю, ви можете поглянути на те, що там сталося і, безумовно, це характеризують як воєнні злочини, але наш намір – покласти край війні

Державний секретар США Марко Рубіо відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Як передає «Главком», це сталося під час слухань Комітету з закордонних справ Палати представників американського Конгресу.

На слуханнях конгресмен-демократ Білл Кітінг зауважив, що прагне ясності щодо американської позиції у відносинах із союзниками. Передусім він запитав Рубіо, чи є Росія агресором у війні проти України. «Так, Росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так», – відповів держсекретар.

Тоді конгресмен поцікавився, чи є Путін воєнним злочинцем. «Ну, я думаю, ви можете поглянути на те, що там сталося і, безумовно, це характеризують як воєнні злочини, але наш намір – покласти край війні», – сказав Рубіо, однак Кітінг його перебив і повторив своє запитання.

Держсекретар відповів, що без переговорів не вдасться закінчити війну. Конгресмен знову повторив свої слова й уточнив чи є той, з ким ведуть перемовини США воєнним злочинцем.

«Я відповідаю на ваше запитання. А відповідь полягає в тому, що воєнні злочини були скоєні. Безсумнівно. Хто за це відповідає? Буде час і місце для цієї відповідальності. Але зараз завдання полягає в тому, щоб припинити війну», – заявив Рубіо. Кітінг ще кілька разів спитав те саме, а держсекретар наполягав, що відповів на його запитання.

На відміну від Рубіо, міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Путіна воєнним злочинцем. Так, під час слухань у Конгресі, що відбулися в середу, 7 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із різкою критикою на адресу санкційної політики адміністрації Джо Байдена щодо Росії, назвавши її недостатньо ефективною.

На пряме запитання, чи вважає він російського лідера воєнним злочинцем, міністр відповів ствердно: «Так». Один із конгресменів поцікавився, чи погодиться Бессент вести переговори з Путіним, який є військовим злочинцем. У відповідь міністр наголосив, що дипломатія передбачає діалог з усіма сторонами.

До слова, Марко Рубіо заявив, що під час візиту до Ватикану почув від одного з кардиналів твердження: «Президент США хоче миру, а європейці говорять про війну». На думку американського посадовця фраза влучно передає нинішній міжнародний контекст.