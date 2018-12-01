Американські туристи поділилися у відео враженнями про Київ



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В Києві вистачає цікавих місць, які можна відвідати, впевнені туристи

Найбільше туристів вразили київські ціни та якість інтернету

Американський YouTube-канал PassportHeavy випустив ролик, присвячений Києву. У ньому блогери, які спеціалізуються на подорожах, поділилися враженнями від відпочинку в столиці.

У відео мандрівник Юбріль Агора розповів, що Київ справив на нього тільки позитивне враження.

За словами блогерів, найчастіше Україну представляють, як про країну із застарілою, поганою інфраструктурою. Однак це дуже далеко від істини - в Києві вистачає цікавих місць, які можна відвідати. У ролику Агора докладно розповів про те, чим можна зайнятися в Києві вдень, і що столиця може запропонувати вночі. Американців приємно здивували ціни в Києві, а також швидкість і якість інтернету. Як результат, PassportHeavy внесли Київ в список місць, які потрібно обов'язково відвідати.

PassportHeavy - проект, створений в 2016 році мандрівником Юбрілем Агора. Головна мета Юбріля і його команди - розповісти про те, як подорожувати по світу в своє задоволення і ламати стереотипи про різні країни.

Джерело: Інформатор