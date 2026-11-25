Оплата збереженою карткою більше не діятиме

У застосунку «Київ Цифровий» 27 листопада відбудеться повний перехід на оновлену платіжну систему. Про це 25 листопада повідомили розробники додатку, інформує «Главком».

У зв'язку з оновленням платіжної системи застосунку, прив'язані раніше банківські картки перестають працювати для швидкої оплати в один клік.

«Оплата збереженою карткою більше не діятиме, тому в Цифровому більше немає розділу з вашими банківськими картками», – йдеться у повідомленні.

Змінюється лише спосіб списання грошей з банківської картки. Поповнити транспортну картку чи оплатити інші міські сервіси можна вручну за реквізитами картки або через Apple чи Google Pay.

«27 листопада буде повний перехід на оновлену систему. Щоб оплата працювала коректно, оновіть застосунок завчасно», – радять розробники.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з’явилися розширені сповіщення про роботу міського транспорту. Тепер користувачі можуть миттєво дізнаватися про зачинені вестибюлі метро або затримки потягів кільцевої електрички. Завдяки оновленню кияни зможуть заздалегідь коригувати свої маршрути, отримуючи оперативну інформацію про непередбачувані ситуації під час поїздок.

Раніше у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася корисна функція для батьків столичних учнів. Тепер на смартфон приходитимуть миттєві сповіщення, щойно дитина скористається своїм учнівським квитком у транспорті.