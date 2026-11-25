Кіберполіцейські проаналізували транзакції у блокчейні та операції з конвертації валют, встановивши причетність чоловіка до зникнення грошей

У Києві судитимуть 34-річного мешканця Вишгорода, який під виглядом допомоги з відновленням доступу до криптогаманця привласнив цифрові активи киянки на понад 3,9 млн грн. Досудове розслідування вже завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомила поліція Києва, інформує «Главком».

Як встановили оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Святошинського управління поліції, після смерті батька жінці залишився апаратний криптовалютний гаманець зі значними заощадженнями, переважно в Bitcoin. Разом із пристроєм вона знайшла брошуру із записаною seed-фразою – секретною комбінацією з 24 слів для відновлення доступу, проте не знала PIN-коду.

Не маючи технічних знань, киянка звернулася по допомогу до знайомого родини, який працював системним адміністратором і позиціонував себе фахівцем у сфері криптовалют. Чоловік запропонував відновити доступ за певний відсоток від наявних активів.

Під час зустрічі потерпіла передала йому пристрій і показала запис із seed-фразою. Отримавши секретну комбінацію, зловмисник отримав дистанційний контроль над криптоактивами навіть без фізичного доступу до самого гаманця.

Протягом десяти місяців – з травня 2025 року до березня 2026 року – він поступово виводив кошти на підконтрольні рахунки. Щоб приховати рух активів, фігурант конвертував їх у різні криптовалюти та проводив через дев’ять спеціальних кросчейн-«мостів» (протоколів для переміщення коштів між різними блокчейн-мережами).

Про крадіжку жінка дізналася лише на початку квітня 2026 року, коли перевірила баланс: замість мільйонного спадку на гаманці залишилося близько 1,35 долара.

Записи про транзакції у телефоні підозрюваного фото: Національна поліція України

Кіберполіцейські проаналізували транзакції у блокчейні та операції з конвертації валют, встановивши причетність чоловіка. Під час обшуків за місцем його проживання у Вишгороді та за місцем фактичного перебування у Запоріжжі правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони та жорсткі диски.

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Національна поліція Києва

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, підроблене обличчя знайомої людини на екрані може стати першим кроком до втрати криптовалюти. Північнокорейські хакери створили схему FaceStealer, за допомогою якої за 18 місяців викрали цифрові активи на понад $400 млн. Зловмисники полювали насамперед на працівників криптовалютних компаній та представників індустрії Web3. Для цього вони зламували облікові записи реальних людей у месенджерах і соціальних мережах, а потім запрошували їхніх знайомих на відеоконференції. Повідомлення надходили з акаунтів, яким потенційні жертви вже довіряли.

«Главком» раніше розповідав, як у Північній Кореї готують майбутніх кіберзлочинців. За даними журналістського розслідування Reuters, влада країни щороку відбирає здібних школярів для спеціального навчання, після якого найкращих залучають до роботи у військових хакерських підрозділах.