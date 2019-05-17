Амфітеатр, басейн, фуд-корт: у Києві відкривається оновлений «Зелений театр»
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За нагоди відкриття «Зеленого театру» два дні триватиме грандіозна вечірка
«Зелений театр» на Парковій дорозі відкриють 17 травня. Заклад працюватиме за новою концепцією.
Як повідомляють організатори, вечірка з нагоди відкриття «Зеленого театру» триватиме два дні. Хедлайнером першого дня стане американський діджей та продюсер BORGEOUS. Другого дня гостей чекатимуть дует Digitalism і легенда електронної сцени Marc Romboy.
Нагадаємо, що у минулому році «Зелений театр» відновив свою роботу після 4 років перерви. У сезоні 2019 року організатори обіцяють багато змін на локації. Зокрема, працюватимуть дві сцени. Зона амфітеатру зможе розмістити 1500-2000 людей, а у форматі фан-зони – 3000. Окрім того, тут з’явиться зона басейну із патіо, а також сучасний фуд-корт.
Із червня локація поповниться великим екраном, де будуть транслюватися фільми, які зможуть відвідувати кияни та гості столиці.
«Я пишаюся цим проектом і вірю у його потенціал. І я радий, що у його потенціал повірила міська влада», – розповів засновник Дмитро Сидоренко. Він додав, що проект реалізовано за підтримки Департаменту культури КМДА.