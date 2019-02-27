Анкета за винагороду: поліція відкрила справу за підкуп виборців у Києві



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Порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років

До поліції Києва надійшло депутатське звернення, що на території Святошинського району здійснюють підкуп виборців.

Громадянам пропонували заповнити анкету та підписати зобов'язання на підтримку одного із кандидатів на виборах президента. За виконання таких дій людям пропонують винагороду у розмірі 1000 гривень. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення обставин інциденту.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Як повідомлялося, поліцією Київської області з початку передвиборчої кампанії відкрито 3 кримінальних провадження за фактом підкупу виборців, хуліганства та посягання на життя державного діяча.