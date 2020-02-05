Генпрокурор: справа Гладковського скоро буде в суді



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Ексзаступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Олег Гладковський

Найближчим часом справу стосовно ексзаступника секретаря РНБО буде передано в суд - сказав Рябошапка

Обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Олега Гладковського найближчим часом скерують до суду.

Про це він заявив генпрокурор України Руслан Рябошапка час засідання правоохоронного комітету Ради.

«Найближчим часом справу стосовно заступника секретаря РНБО буде передано в суд», - сказав Рябошапка.

Наприкінці минулого року Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього чиновника РНБО Олега Гладковського.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді України 28 жовтня розпочалося судове засідання за позовом НАБУ з вимогою притягнути колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.