Арештовано водія, який напідпитку скоїв смертельну ДТП на Київщині



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На момент скоєння ДТП вміст алкоголю у крові водія становив 5,83 проміле

На місці аварії загинула 24-річна пасажирка Mercedes

Водія, який на підпитку скоїв смертельну ДТП, взято під варту на 60 діб. Таку ухвалу за клопотанням працівника слідчого управління поліції Київщини та погодженням прокуратури області виніс суд 35-річному жителю міста Сквири. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

ДТП сталася у березні цього року на автодорозі Сквира – Кривошинці, поблизу с. Селезенівка, близько 1-ї години ночі.

Житель Сквири, керуючи автомобілем Mercedes Benz, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення за автівкою Volkswagen.

Від отриманих травм на місці аварії загинула 24-річна пасажирка Mercedes. Водій цього авто та ще одна дівчина-пасажир отримали різні тілесні ушкодження. Керманич та троє пасажирів другого автомобіля отримали травми різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що на момент скоєння ДТП вміст алкоголю в крові водія Mercedes становив 5,83 проміле.

За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування, яке тривало майже 8 місяців, проведені всі слідчі дії: призначені та проведені необхідні експертизи, опитані учасники ДТП, свідки. Вже за кілька днів обвинувальний акт стосовно 35-річного сквирчанина буде скеровано до суду.