Атака на Київ: Стефанчук заявив про пошкодження адмінбудівель Верховної Ради

Російські окупанти 1 січня атакували «Шахедами» Київ

Вчора, 1 січня, російські війська атакували столицю ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені адміністративні будівлі Верховної Ради. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України», – каже він.

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Росіяни пошкодили адміністративні будівлі Верховної Ради фото: Facebook/Руслан Стефанчук

Як зазначив голова українського парламенту, вчора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки ворожої атаки. Зараз триває оцінка завданих збитків.

«Попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату парламенту докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради та її органів», – розповів Стефанчук.

У ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, ворог запустив 111 дронів ударних БпЛА типу «Шахед».

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі. Будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.

Також повідомлялося, що під час ворожої атаки на Київ у новорічну ніч ударні дрони росіян змогли обійти протиповітряну оборону та майже влучили в Офіс президента.

До слова, внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур.