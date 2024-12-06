Ситуація у Покровську. Влада взялася за примусову евакуацію: у місті залишилося 24 дитини

Начальник міської військової адміністрації: На початок серпня у Покровську мешкало 48 тис. людей, зараз біля 11 тис.

Зараз у місті Покровськ на Донеччині залишилося близько 11,5 тис. мешканців, із них – 24 дитини. Про це у інтерв'ю «Главкому» повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк і запевнив, що обов’язково буде здійснено евакуацію усіх дітей.

«Мені дуже запам’яталася дата – 9 серпня 2024 року. Цього дня лінія фронту різко змістилася у бік міста. Тоді відстань до ворожих військ складала 10 кілометрів. Станом на цю дату у Покровську мешкало 48 тис. людей з них 6,5 тис. дітей. Після цього ми, як влада, взялися за примусову евакуацію. Зараз у місті залишилося, як я казав, 11,5 тис. мешканців із них 24 дитини. Обов’язково вивеземо всіх дітей», – розповів Добряк.

За словами начальника Покровської міської військової адміністрації, у місті налічується 550 багатоквартирних та 21 тис. приватних будинків. У мирний час у них проживало 60 тис. людей, зараз залишилося 11,5 тис. Є так звані «ждуни» – здебільшого це люди похилого віку, частина з яких має родичів у Росії.

«Що стосується колаборантів та навідників, то за останні три роки спецслужби викрили кілька десятків мешканців нашої громади. Усе ж таки більшість населення – патріотично налаштовані люди, які не хочуть з тих чи інших причин залишати рідне місто та вірять в ЗСУ», – додав Добряк.

Також начальник Покровської міської військової адміністрації розповів, що, незважаючи на те, що ворог у буквальному сенсі стоїть біля воріт, місто продовжує працювати і добувати вугілля. Він розповів, що ворог обстрілює промислові об’єкти, адже відстань до Покровська від лінії фронту – п’ять кілометрів, до промислових підприємств – 14 км.

Нагадаємо, російські війська просунулись на південний захід від міста Покровськ, перетнувши річку Солона. Передові ворожі підрозділи закріплюються в 14 км від селища Удачне, де працює шахтоуправління Покровське. Цей промисловий об'єкт є стратегічним активом України для всієї металургійної галузі, адже тут добувають рідкісне за своїм походженням коксівне вугілля (марка «К»), необхідне у циклі виробництва сталі на найбільших металургійних комбінатах країни

До слова, глава спецштабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг у подкасті Nachgefragt заявив, що Україна втратить Покровськ Донецької області наприкінці цього року або на початку наступного.