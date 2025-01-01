Атака дронів на Київ: у Святошинському районі пошкоджено трамвайні колії

Тррамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо

Росія продовжує атакувати мирні українські міста та їхню інфраструктуру

В Святошинському районі уламки впали на нежитлову територію, виникла локальна пожежа, а також частково пошкоджено трамвайну колію. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«У Святошинському районі трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, щойно рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники.

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У Святошинському районі трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо та скло в трьох трамваях фото: Віталій Клично, Telegram

Також пошкоджене скло в трьох трамваях.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що через ранкову російську повітряну атаку на Київ 1 січня, було зафіксовано падіння уламків дронів у Печерському районі столиці. Сталося загоряння нежитлової будівлі.

Пізніше Кличко повідомив, що у Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку.

Нині триває 1043-й день повномасштабної війни в Україні.