Німеччина і США створюють універсальне програмне забезпечення для українських дронів – FT

Уніфікована операційна система дасть змогу ефективно і масштабовано розгортати безпілотні системи

Німецький оборонний концерн Rheinmetall працює з американською компанією Auterion для розроблення загальних операційних стандартів для управління автономними дронами. Про це пише Financial Times.

«В умовах загального переходу від пілотованих до безпілотних систем вкрай важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти одна з одною», – заявив гендиректор Auterion Лоренц Маєр, чиє програмне забезпечення вже використовується безпілотниками в Україні.

За словами Мейєра, операційна система Auterion дасть змогу «клієнту об'єднати всі безпілотники на загальній основі та інтегрувати різних виробників у загальну архітектуру».

Як зазначив директор з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хааса, оскільки в Україні експлуатується понад двісті різних безпілотних повітряних систем, «військова підготовка вимагає великих витрат і часу, а сумісність систем не гарантується».

«Розробка однорідної операційної системи дасть змогу ефективно і масштабовано розгортати безпілотні системи», – додав він.

Auterion, поряд з іншими компаніями, вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. Компанія сподівається, що її партнерство з Rheinmetall допоможе просувати аналогічний підхід серед союзників по НАТО.

«Якби у кожної країни НАТО був свій власний стандарт зв’язку для безпілотників, НАТО не змогло б воювати спільно», – додав Маєр.

Нагадаємо, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні. Також Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня Росія застосувала проти України майже 500 керованих авіабомб, більш ніж 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Зокрема, протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року.

Раніше стало відомо, що у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові обмеження проти осіб, які працюють на російську військову систему.