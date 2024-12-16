Окупанти запустили по Запорізькій області понад 100 дронів за добу

Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали

Війська РФ здійснили три авіаційних удари по Гуляйполю та Новодарівці

Упродовж доби російські окупанти завдали 201 удару по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема запустили 112 дронів. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили три авіаційних удари по Гуляйполю та Новодарівці.

112 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Обстріл з РСЗВ накрив Малу Токмачку.

85 артударів завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського , оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Раніше повідомлялося, що чутки про можливий наступ на Запоріжжя ходять ще з березня, проте вони є ворожими інформаційно-психологічними операціями. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу. Крім того, Федоров повідомив, що в селищі Комишуваха, розташованому за 20 км від лінії фронту, свідомо вирішили не розпочинати будівництво підземної школи, оскільки це може призвести до «некоректних оцінок».