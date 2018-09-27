Атмосферні кав’ярні Києва: відомий туристичний гід склав рейтинг затишних місць (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У рейтинг увійшли 10 кав'ярень Києва

Відомий туристичний гід для англомовної аудиторії Lonely Planet розповів про затишні кав’ярні Києва, переважно у центрі й популярних серед туристів районах.

Отже, у переліку десять кав'ярень.

На Станіславського

Рейтинг відкриває затишне місце «На Станіславського». Розташоване на однойменній вулиці, воно привітне до власників собак та розташоване в кількох кроках від активного Хрещатика (вул. Станіславського, 3).

На Станіславського

Львівська майстерня шоколаду

Гід рекомендує кав’ярню як місце з найліпшим розтопленим шоколадом у Києві. Пояснюється, що це частина львівської франшизи. Туристам радять завітати до кав’ярні на Андріївському узвозі. Уточнюється, що тут продають смачні шоколадні сувеніри.

Львівська майстерня шоколаду

One Love Espresso Bar

Найвражаючим місцем серед усіх київських кафе журнал називає заклад, який розташовується на 6-му поверсі PinchukArtCentre. Разом з цим галерея отримує чудові рекомендації. Тут відзначають панораму на місто, мінімалізм дизайну кав’ярні та неперевершену каву.

One Love Espresso Bar

Come and Stay

Місце поруч з шумною площею Льва Толстого, розташоване по вулиці Шота Руставелі. Окрім екзотичних рецептів кави (з лемонграсом, лавандою і солоною карамеллю), радять аеропресс, кемекс і каліту. «Тут ви завжди знайдете натовп артистів, студентів, фрілансерів та іноземців», - пише автор рейтингу Павло Федикович.

Come and Stay

Каштан Coffee

Місце, якому у вересні виповнилося лише рік. Традиційно у дворику, але цього разу на Рейтарській (у дворі з воронами). Радять: еспрессо-тонік та чаї холодного заварювання, (cold brew), тусовку та місце поруч з купою галерей, а ще солодощі й пироги.

Каштан Coffee

Espressoholic

Крихітне кафе на Хорива, 25. Зазвичай з чергами протягом усього дня. Це одне з небагатьох місць у місті, де всього за один євро ви можете отримати пристойні напої разом із божественними чізкейками, брауні чи круасанами. Літніми вечорами це недороге і веселе місце, переповнене місцевими, які утворюють невелику вуличну вечірку біля входу.

Espressoholic

London

Стилізоване до британської столиці класне місце з офіціантами та атмосферою, дружньою для сімей, з відмінними напоями, включаючи пуловер, та кавою single-origin. Для перекусу можете обрати між пирогами та десертами.

London

Paliturka: кава та книги

Чудовий заклад, розташований у тихому задньому дворику одразу на Хрещатику. Це богемне місце (виявляється!) чудово пасуватиме до роботи, чи відпочинку з кавою. На верхньому поверсі ви знайдете цікавий арт-магазин з сувенірами, виробами ручної роботи та одягом.

Paliturka: кава та книги

Хармс

Одразу в самому серці Києва, але, щоб знайти, треба знати. Розташований «Хармс» на задньому дворику вздовж Володимирської (дуже позаду. - Ред.). Світ чудової кави з добірними книгами та вінілом на продаж. Інді-атмосфера навряд чи зрівняється з рештою київських кав’ярень.

Хармс

Vagabond

І останній (лише у списку та не за атмосферою) подільський «Волоцюга». Розташований у мальовничому кутовому будинку поруч з Києво-Могилянської академією. Вінтажний центр, химерний дизайн, столики на вулиці та обмежений вибір кави – це про чудовий і усамітнений Vagabond.

Vagabond

Lonely Planet радить іноземним туристам достойні та атмосферні місця, де можна випити кави в Києві. Проте у місті ще багато прекрасних кав’ярень, які не потрапили до цього списку.

Джерело: Вечірній Київ