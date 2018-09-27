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    Атмосферні кав’ярні Києва: відомий туристичний гід склав рейтинг затишних місць (фото)

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    Атмосферні кав’ярні Києва: відомий туристичний гід склав рейтинг затишних місць (фото)

    У рейтинг увійшли 10 кав'ярень Києва

    Відомий туристичний гід для англомовної аудиторії Lonely Planet розповів про затишні кав’ярні Києва, переважно у центрі й популярних серед туристів районах.

    Отже, у переліку десять кав'ярень.

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    На Станіславського

    Рейтинг відкриває затишне місце «На Станіславського». Розташоване на однойменній вулиці, воно привітне до власників собак та розташоване в кількох кроках від активного Хрещатика (вул. Станіславського, 3).

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    На Станіславського

    Львівська майстерня шоколаду

    Гід рекомендує кав’ярню як місце з найліпшим розтопленим шоколадом у Києві. Пояснюється, що це частина львівської франшизи. Туристам радять завітати до кав’ярні на Андріївському узвозі. Уточнюється, що тут продають смачні шоколадні сувеніри.

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    Львівська майстерня шоколаду

    One Love Espresso Bar

    Найвражаючим місцем серед усіх київських кафе журнал називає заклад, який розташовується на 6-му поверсі PinchukArtCentre. Разом з цим галерея отримує чудові рекомендації. Тут відзначають панораму на місто, мінімалізм дизайну кав’ярні та неперевершену каву.

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    One Love Espresso Bar

    Come and Stay

    Місце поруч з шумною площею Льва Толстого, розташоване по вулиці Шота Руставелі. Окрім екзотичних рецептів кави (з лемонграсом, лавандою і солоною карамеллю), радять аеропресс, кемекс і каліту. «Тут ви завжди знайдете натовп артистів, студентів, фрілансерів та іноземців», - пише автор рейтингу Павло Федикович.

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    Come and Stay

    Каштан Coffee

    Місце, якому у вересні виповнилося лише рік. Традиційно у дворику, але цього разу на Рейтарській (у дворі з воронами). Радять: еспрессо-тонік та чаї холодного заварювання, (cold brew), тусовку та місце поруч з купою галерей, а ще солодощі й пироги.

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    Каштан Coffee

    Espressoholic

    Крихітне кафе на Хорива, 25. Зазвичай з чергами протягом усього дня. Це одне з небагатьох місць у місті, де всього за один євро ви можете отримати пристойні напої разом із божественними чізкейками, брауні чи круасанами. Літніми вечорами це недороге і веселе місце, переповнене місцевими, які утворюють невелику вуличну вечірку біля входу.

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    Espressoholic

    London

    Стилізоване до британської столиці класне місце з офіціантами та атмосферою, дружньою для сімей, з відмінними напоями, включаючи пуловер, та кавою single-origin. Для перекусу можете обрати між пирогами та десертами.

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    London

    Paliturka: кава та книги

    Чудовий заклад, розташований у тихому задньому дворику одразу на Хрещатику. Це богемне місце (виявляється!) чудово пасуватиме до роботи, чи відпочинку з кавою. На верхньому поверсі ви знайдете цікавий арт-магазин з сувенірами, виробами ручної роботи та одягом.


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    Paliturka: кава та книги

    Хармс

    Одразу в самому серці Києва, але, щоб знайти, треба знати. Розташований «Хармс» на задньому дворику вздовж Володимирської (дуже позаду. - Ред.). Світ чудової кави з добірними книгами та вінілом на продаж. Інді-атмосфера навряд чи зрівняється з рештою київських кав’ярень.

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    Хармс

    Vagabond

    І останній (лише у списку та не за атмосферою) подільський «Волоцюга». Розташований у мальовничому кутовому будинку поруч з Києво-Могилянської академією. Вінтажний центр, химерний дизайн, столики на вулиці та обмежений вибір кави – це про чудовий і усамітнений Vagabond.

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    Vagabond

    Lonely Planet радить іноземним туристам достойні та атмосферні місця, де можна випити кави в Києві. Проте у місті ще багато прекрасних кав’ярень, які не потрапили до цього списку.

    Джерело: Вечірній Київ

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