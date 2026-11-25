Через інтенсивні російські атаки на критичну інфраструктуру столиці обладнання «Київводоканалу» зазнає значних навантажень, тому мешканців та підприємства міста просять зменшити споживання води. Про це повідомили у пресслужбі «Київводоканалу», інформує «Главком»

У компанії зазначають, що комунальні системи Києва працюють у надзвичайно складних умовах, і зараз головне завдання – зберегти стабільність водопостачання та водовідведення.

Тому мешканців столиці закликають користуватися водою максимально ощадливо у побуті. А промислові підприємства та великих споживачів – за можливості скоротити використання води у виробничих і технологічних процесах, а також відкласти роботи, які потребують великих обсягів ресурсу.

У «Київводоканалі» наголошують, що зниження навантаження на мережі та обладнання допоможе фахівцям підтримувати надійне функціонування систем життєзабезпечення міста.

Нагадаємо, у Києві створено систему резервного живлення загальною потужністю близько 27 МВт, яка має забезпечувати роботу об’єктів водопостачання під час знеструмлень. Наразі в місті вже працюють генератори різної потужності, а також тривають роботи зі створення додаткових резервних електростанцій.

Кабінет Міністрів України обіцяв, що Києву передадуть 10 додаткових генераторів для підтримки роботи систем водопостачання під час можливих знеструмлень.