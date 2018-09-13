Авіакомпанія Nordica скасувала рейси з Жулян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літак авіакомпанії Nordica

Зараз Nordica здійснює рейси з Таллінна в аеропорт «Бориспіль»

Авіакомпанія Nordica скасувала рейси з Таллінна в аеропорт Жуляни (аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського) через низький рівень продажів авіаквитків на цьому напрямку.

Цю інформацію з посиланням на директора з комерційного розвитку авіаперевізника Свена Кукемелька опублікував український аеропорт на свій сторінці в Facebook.

«Однак щодо наступного сезону весна-літо у нас немає принципових змін. Ми як і раніше будемо працювати з аеропортом «Київ», - наводяться слова Кукемелька в повідомленні аеропорту.

Кілька днів тому пасажири Nordica, які купили квитки на маршрут між Таллінном і аеропортом Жуляни почали отримувати повідомлення про скасування рейсів з пропозицією переоформити квитки з вильотом з «Борисполя».

Згідно з інформацією системи бронювання авіаперевізника, останній рейс з Жулян до Таллінна відбудеться 17 вересня. При цьому в системі після цієї дати значаться рейси в аеропорт «Бориспіль», куди Nordica зараз також виконує рейси з естонської столиці.

Літати з Таллінна в аеропорт Жуляни Nordica почала 26 квітня з частотою три рази в тиждень. Вильоти з Таллінна виконувалися вночі, з Києва - рано вранці.

Нагадаємо, з 28 жовтня свої рейси Дубай-Київ з аеропорту «Жуляни» (аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського) в аеропорт «Бориспіль» перенесе авіакомпанія flydubai, що експлуатує лінію спільно з Emirates.

Джерело: avianews.com