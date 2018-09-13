  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авіакомпанія Nordica скасувала рейси з Жулян

    • Розсилка
    Літак авіакомпанії Nordica - Авіакомпанія Nordica скасувала рейси з Жулян
    Літак авіакомпанії Nordica

    Зараз Nordica здійснює рейси з Таллінна в аеропорт «Бориспіль»

    Авіакомпанія Nordica скасувала рейси з Таллінна в аеропорт Жуляни (аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського) через низький рівень продажів авіаквитків на цьому напрямку.

    Цю інформацію з посиланням на директора з комерційного розвитку авіаперевізника Свена Кукемелька опублікував український аеропорт на свій сторінці в Facebook.

    «Однак щодо наступного сезону весна-літо у нас немає принципових змін. Ми як і раніше будемо працювати з аеропортом «Київ», - наводяться слова Кукемелька в повідомленні аеропорту.

    Кілька днів тому пасажири Nordica, які купили квитки на маршрут між Таллінном і аеропортом Жуляни почали отримувати повідомлення про скасування рейсів з пропозицією переоформити квитки з вильотом з «Борисполя».

    Згідно з інформацією системи бронювання авіаперевізника, останній рейс з Жулян до Таллінна відбудеться 17 вересня. При цьому в системі після цієї дати значаться рейси в аеропорт «Бориспіль», куди Nordica зараз також виконує рейси з естонської столиці.

    Літати з Таллінна в аеропорт Жуляни Nordica почала 26 квітня з частотою три рази в тиждень. Вильоти з Таллінна виконувалися вночі, з Києва - рано вранці.

    Нагадаємо, з 28 жовтня свої рейси Дубай-Київ з аеропорту «Жуляни» (аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського) в аеропорт «Бориспіль» перенесе авіакомпанія flydubai, що експлуатує лінію спільно з Emirates.

    Джерело: avianews.com

    Читайте також
    Аеропорт Бориспіль Естонія аеропорт авіаперевезення Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ