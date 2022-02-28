Окупанти можуть глушити зв'язок й інтернет, щоб запустити фейки про капітуляцію України

Окупанти хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних, щоб поширювати повідомлення про нібито захоплення міст, знищення Збройних сил України

За даними розвідки, окупанти сьогодні-завтра почнуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні, щоб запустити дезінформацію – і таким чином зломити дух опору нашого народу. Про це повідомляють штаб Об’єднаних сил, командування Повітряних сил ЗСУ, Держприкордонслужба та низка інших джерел.

Окупанти хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних, щоб поширювати повідомлення про нібито захоплення міст, знищення Збройних сил України та капітуляцію нашої держави.

«Ворожі сили хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних для масової дезінформації населення. Адже інформаційний вакуум росіяни планують заповнювати брехливими повідомленнями про нібито захоплення міст, знищення Збройних Сил України, та капітуляцію нашої держави. Таким чином ворожі російські сили інформаційної протидії намагаються зломити дух опору нашого народу, та примусити українців до припинення опору», – йдеться у повідомленні.

Натомість СБУ повідомляє, що інформація про наміри окупантів глушити зв'язок та інтернет – фейкова. За словами відомства, військова стратегія окупантів провалилася, і тепер вони спробують сіяти паніку.

Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.