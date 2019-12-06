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    Укравтодор оприлюднив шокуючі результати зважувань фур

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    Укравтодор оприлюднив шокуючі результати зважувань фур

    Своєрідний рекорд поставила фура, яку дев'ять разів ловили на перевантаженні у понад 21 тонну

    За місяць один майданчик зважування вантажівок на трасі Київ-Чоп зафіксував понад 200 фактів порушення габаритно-вагових обмежень, рекорд поставила фура, яку дев'ять разів фіксували з середнім перевантаженням понад 21 тонну.

    Про це повідомляє пресслужба Укравтодор.

    Перші майданчики системи зважування в русі WiM були запущені в кінці вересня 2019 року. 

    «Система WiM веде цілодобове спостереження, її не можна обійти, чи об’їхати. Ми щосекунди отримуємо дані про кожне порушення – включно із розпізнаним номерним знаком і всіма параметрами.

    Наразі Укравтодор відпрацьовує систему оперативного інформування Укртрансбезпеки для того, аби порушення було миттєво припинено. Ціна таких перевантажень – збільшення руйнівного впливу на дорогу в 10 і більше разів», – зазначив керівник Укравтодор Олександр Кубраков.

    За словами очільника Укравтодору, така статистика віднині публікуватиметься щотижнево. 

    «Вже зараз ми бачимо високу ефективність системи WiM: у 2017 році було виявлено 11 345 транспортних засобів із порушенням габаритно-вагових параметрів, на які накладено штрафні санкції, тоді як зараз ми можемо вже говорити про щонайменше 1000 порушень за 1 місяць. І це лише на в’їздах до Києва, - наголосив він..

    За словами начальника відділу інтелектуальних транспортних систем Державного агентства автомобільних доріг Андрія Вознюка, найбільше перевантажених вантажівок рухаються в нічний час. 

    З 200 перевантажених вантажівок, 100 рухалися із перевантаженням понад 150%, лише 3 мали чинний дозвіл на вантажні перевезення на ділянці дороги, і тільки 1 транспортував стільки, скільки задекларував», - підкреслив він.

    Укравтодор реалізує пілотний проєкт із запуску 6 маданчиків зважування в русі на ключових в’їздах до міста Києва. 

    Запуск перших майданчиків є результатом співпраці Укравтодор з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. 

    Мета системи WiM – фіксувати порушення габаритно-вагових обмежень, які є одною з ключових причин передчасного руйнування дорожнього покриття. Детальніше про систему дивіться тут.

     

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