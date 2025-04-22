Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію Трампа

Адміністрація Трампа звинуватила Гарвард в неспроможності боротися з антисемітизмом на кампусі

Гарвардський університет подав позов до федерального суду США на представників адміністрації президента Дональда Трампа через заморожування фінансування установи на мільярди доларів. Про це інформує «Главком» з посиланням на сайт університету.

У позові стверджується, що уряд США призупинив фінансування Гарварду після того, як той відмовився виконати «неконституційні вимоги» щодо перегляду політики управління, дисципліни та найму, а також програм різноманітності.

Перед тим адміністрація Трампа звинуватила Гарвард в неспроможності боротися з антисемітизмом на кампусі.

У своїй заяві, опублікованій на сайті університету, президент університету Алан Гарбер посилався на те, що адміністрація Трампа призупинила федеральне фінансування у розмірі 2,2 млрд дол., розповів про погрози заблокувати додаткові гранти на 1,1 млрд дол., репресії щодо іноземних студентів і можливе скасування статусу Гарварду, звільненого від податків.

У позові Гарварду стверджується, що заморожування фінансування порушує першу поправку щодо гарантії свободи слова та закон про адміністративні процедури. Він просить суддю заборонити США заморожувати фінансування та визнати дії уряду неконституційними.

Нагадаємо, американські університети, зокрема Гарвардський та Стенфордський, призупинили набирати нових працівників через обіцянки президента США Дональда Трампа скоротити федеральне фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Раніше адміністрація президента США заявила, що скасує федеральні гранти та контракти на суму $400 млн для Колумбійського університету через занепокоєння антисемітизмом у студентських містечках.

Також президент США пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести. За словами Трампа, федеральне фінансування зупиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє «незаконні протести».