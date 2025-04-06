У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Як повідомляє «Главком», у столиці прогриміли вибухи.

Столична влада повідомляє про роботу ППО. Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що ворог застосовує БпЛА, зафіксовано пуски крилатих ракет.

Згодом він написав, що у Києві працює ППО.

Моніторингові канали пишуть, що по Україні може бути запущено понад 70 крилатих ракет, оскільки вже відомо про зліт дев'яти бортів Ту-95МС.

Нагалаємо, ввечері 5 квітня росіяни спрямували дрони в приватний житловий сектор Миколаєва. Внаслідок обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків.

Згідно з повідомленням ОВА, відомо про те, що поранено трьох людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній та 67-річній жінкам допомога надана амбулаторно.