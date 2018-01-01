Без питної води цілу добу будуть сидіти мешканці Солом'янскього району

У зв’язку з ремонтом мереж комунальники відключать воду

Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим може бути відключене водопостачання за низкою адрес. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком». Так, із 9:30 16 січня до 00:30 17 січня можливе відключення води на



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У зв’язку з ремонтом мереж комунальники відключать воду

Для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи, у зв’язку з чим може бути відключене водопостачання за низкою адрес. Про це інформують у ПрАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком».

Так, із 9:30 16 січня до 00:30 17 січня можливе відключення води на пров. Рощинському, 4, 6, 8, 10 (приватні будинки); вул. Кавказькій, 7, 9, 11, 13 (житлові будинки), 13-А (дитячий садочок).

17 січня з 9:30 до 23:00 на вул. Отця Анатолія Жураковського, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 (приватні будинки); вул. Гоголя (15 приватних будинків); вул. Ватутіна, 1-71, 2-50 (приватні будинки).

ПрАТ «АК «Київводоканал» дякує за розуміння та просить вибачення за тимчасові незручності, а також нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.