«Ощадбанк» виграв справу у суді на 750 млн гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний Суд повністю задовольнив касаційну скаргу «Ощадбанку» у справі про банкрутство ТОВ «ТММ-Енергобуд»

«Ощадбанк» виграв у Верховному Суді справу про скасування незаконних судових рішень на суму понад 750 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Повідомляється, що своїм рішенням Верховний Суд повністю задовольнив касаційну скаргу «Ощадбанку» та скасував попередні судові рішення про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство ТОВ «ТММ-Енергобуд» та закриття провадження у справі.

«Оскаржуваною мировою угодою в зазначеній справі було передбачено списання (прощення) боргу перед «Ощадбанком« на суму більше 750 мільйонів гривень… Верховний Суд підтримав законну позицію «Ощадбанку«, скасував судові рішення про затвердження сумнівної мирової угоди та направив справу для подальшого розгляду до суду першої інстанції», - йдеться у повідомленні.

«ТММ-Енергобуд» - девелоперсько-будівельна компанія. У 2016 році «Укрсоцбанк», «Ощадбанк» і ПУМБ почали процес стягнення боргів з компанії. У травні 2019 року Голосіївський районний суд наклав арешт на ЖК «Сонячна брама» - найбільш відомий об’єкт ТММ.

Нагадаємо, Фонд гарантування ліквідував банк Курченка.

Як повідомлялося, Ощадбанк планують повністю або частково приватизувати, однак до того часу банк потрібно «привести у форму». У 2020 році Ощадбанк мають долучити до системи гарантування вкладів фізичних осіб.