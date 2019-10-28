Біля кав’ярні в Києві молодик намагався зґвалтувати дівчину (відео)



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Затриманий - 19-річний мешканець Київської області, раніше судимий за грабіж Фото: Нацполіція

Наміри зловмисника припинив водій таксі, який почув крики дівчини

До Голосіївського управління поліції зателефонувала дівчина і повідомила про те, що на проспекті Академіка Глушкова невідомий намагався її зґвалтувати. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали 16-річну потерпілу та свідка, а також молодика, якого вони тримали. Поліцейські встановили, що молодик зайшов до кав’ярні, де працює дівчина, нібито спитати дорогу до місцевого будівельного майданчику.

«Співробітниця закладу погодилася показати напрямок і вийшла з хлопцем на вулицю. Але той почав чіплятися до неї, повалив на землю і намагався зґвалтувати. Крики дівчини про допомогу почув працівник служби таксі, який зупинив молодика та тримав до прибуття поліції», - розповів начальник т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Олег Самойлик.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 19-річний мешканець Київської області, раніше судимий за грабіж.

Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15, частиною третьою статті 152 (Закінчений замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі. Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.