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    Під Києвом поліція затримала нелюда, який три дні ґвалтував жінку з інвалідністю

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    Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні, затримано &nbsp; - Під Києвом поліція затримала нелюда, який три дні ґвалтував жінку з інвалідністю
    Чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні, затримано  
    Фото: Нацполіція

    Ґвалтівника затримано у Броварах

    У Броварах, що під Києвом, 51-річна жінка, яка має інвалідність першого ступеня, стала жертвою ґвалтівника.

    «Зловмисник запросив жінку до себе в гості, оскільки вона товаришувала з його співмешканкою. Не вбачаючи небезпеки, постраждала погодилася. Однак, товаришки у квартирі не було, а чолов’яга зачинив двері на ключ. Три дні він утримував свою жертву проти її волі, вчиняв щодо неї дії сексуального характеру, застосовуючи фізичне насильство», - повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Коли врешті товаришка повернулася додому, побачила побиту подругу та одразу повідомила до поліції.

    Правоохоронці затримали ґвалтівника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Із квартири поліцейські вилучили речі потерпілої як речові докази.

    Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ст. 153 (Сексуальне насильство, вчинене неприродним способом) та  ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

    Постраждала наразі знаходиться у лікарні, в неї перелом плечової кістки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітини.

    Як повідомлялося, 9 жовтня мешканець Києва у парковій зоні на вул. Мілютенка у Деснянському районі вчинив розпусні дії відносно неповнолітньої дівчинки.

    Національна поліція України кримінал Київщина жінка чоловік зґвалтування
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