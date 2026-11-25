Музей Гетьманства у Києві оприлюднив вакансію бібліотекаря з чималим переліком вимог та обов'язків, однак запропонував зарплату у 7 тис. грн. Допис викликав жваве обговорення та хвилю критики в соцмережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку музею у Facebook.

У закладі зазначили, що мають 5 тис. книжок та інтегровану у відкритий простір бібліотеку, яка є частиною експозиції. Майбутньому працівнику пропонують навести лад на полицях, провести інвентаризацію, оновити паперові й електронні каталоги, відстежувати нову історичну літературу, готувати анотації, книжкові виставки та вести облік фондів, займатися списанням старих/пошкоджених видань, підбирати та видавати книги читачам.

Серед вимог до кандидата – профільна вища освіта (бібліотечна чи архівна справа, музеєзнавство, історія або культурологія), досвід роботи в бібліотеці або музеї від одного року, впевнене володіння ПК та бездоганна українська. Перевагою буде знання іноземних мов, досвід реорганізації чи переїзду фондів, знайомство з оцифруванням і зацікавленість історією Гетьманщини, козацтва та Української революції 1917–1921 років.

Графік роботи – з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (можлива гнучкість), випробувальний термін – два місяці. Заробітна плата становить 7 тис. грн, також обіцяють премії за результати, офіційне працевлаштування, соцпакет і пільгове відвідування музеїв.

У музеї визнали, що оплата праці наразі невисока, але наголосили на теплому колективі, підтримці керівництва та можливості реалізувати ідеї.

«Друзі, ми розуміємо, що рівень заробітної плати у нас наразі невисокий, проте докладаємо максимум зусиль, щоб компенсувати це іншими перевагами. Ми пропонуємо щиру підтримку з боку керівництва, дружній і теплий колектив, цікаві заходи та приємний бонус – можливість пільгового відвідування музеїв», – йдеться у повідомленні.

У коментарях під дописом користувачі соцмереж звернули увагу на невідповідність між високими вимогами, відповідальністю та розміром зарплати, а чимало претензій адресували Міністерству культури:

«Розумію, що ви державна установа, тому питання не так до вас, як до Мінкульту. Але 7000 грн з/п – і мільйон умінь і компетентностей, ще й підвищена відповідальність, бо робота з архівними джерелами... Це просто неповага до фаховості», – написала Анна Димовська.

«Боляче читати. Людина з вищою освітою, спеціаліст із бібліотечної справи... повинен мати специфічні знання, стільки обов'язків... За 7 тисяч...», – зазначила Зоріяна Потатуєва.

«За такі гроші увесь перелік обов'язків бібліотекаря треба звести до одного – протирання книжок і полиць від пилу», – прокоментувала Ірина Клименко.

«На дверях нашого під'їзду об'ява про вакансію двірника – за 25 тисяч...», – зауважила Ірина Ляхова.

«Зараз мінімальна з/п, начебто, вісім з чимось тисяч гривень. А тут за повний робочий день і такі вимоги – 7000?», – написала користувачка Tatiana Tribytckaja.

Інші коментатори припустили, що на таких умовах вакансія може зацікавити хіба що пенсіонера з досвідом або студента за неповного навантаження.

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Нагадаємо, зарплати працівників робітничих професій в Україні за рік зросли. У Польщі ситуація різна: за одні професії стали платити більше, а за інші – менше. У Польщі найбільше за рік зросла зарплата мулярів – на 38%. У серпні 2026 року їм пропонували в середньому 11 тис. злотих, або близько 131,6 тис. грн.

Раніше «Главком» писав, що робітничі професії залишаються одними з найбільш затребуваних в Україні. За даними OLX Робота, у липні найбільше вакансій було саме у виробництві та робітничих професіях – майже 20 тис. оголошень. Водночас медіанна зарплата у цій категорії за рік зросла до 28 750 грн.