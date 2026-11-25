У Києві ювенальні поліцейські встановили особи двох школярів, які розмалювали маркерами двері вагона столичного метрополітену, та притягнули до адміністративної відповідальності їхніх батьків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Відео, на якому двоє підлітків роблять написи всередині вагона підземки, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Свій «творчий слід» діти залишили на вагоні поїзда, що курсував зеленою лінією столичного метрополітену фото: Національна поліція України

Як з’ясували інспектори, «художниками виявилися двоє 11-річних однокласників – учні шостого класу. Хлопці розмалювали вагон поїзда, що курсував Сирецько-Печерською лінією метро.

Зі школярами провели профілактичну бесіду щодо дбайливого ставлення до громадського майна та пояснили відповідальність за вандалізм.

На батьків обох хлопців склали адміністративні протоколи за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, до 27 листопада включно у вечірній час на ескалаторах 16 станцій Київського метрополітену лунатиме фрагмент першої опери видатного українського та європейського композитора Дмитра Бортнянського – «Креонт».