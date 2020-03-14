У Києві Porsche під кермуванням іноземця вилетів на тротуар: є постраждалі



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У Києві Porsche під кермуванням іноземця вдарив інше авто, зніс огорожу і вилетів на тротуар Фото: Еспресо

Попри травми голови, водій Porsche від допомоги лікарів відмовився

Ввечері 13 березні в Києві сталася ДТП за участі лекговиків Porsche Panamera і Volkswagen.

Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

За кермом Porsche перебував громадянин іншої держави. Він не впорався з керуванням і вдарив у задню частину попутній Volkswagen.

Після зіткнення Porsche зніс огорожу та виїхав на тротуар. Попри травми голови, водій Porsche від допомоги лікарів відмовився.

Натомість водія Volkswagen госпіталізували із забоями.

До слова, у ніч на четвер, 12 березня, на проспекті Перемоги, 130 у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo служби таксі Bolt і пішохода. Від отриманих травм чоловік помер миттєво.