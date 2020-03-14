  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві Porsche під кермуванням іноземця вилетів на тротуар: є постраждалі

    • Розсилка
    У Києві Porsche під кермуванням іноземця вдарив інше авто, зніс огорожу і вилетів на тротуар - У Києві Porsche під кермуванням іноземця вилетів на тротуар: є постраждалі
    У Києві Porsche під кермуванням іноземця вдарив інше авто, зніс огорожу і вилетів на тротуар
    Фото: Еспресо

    Попри травми голови, водій Porsche від допомоги лікарів відмовився

    Ввечері 13 березні в Києві сталася ДТП за участі лекговиків Porsche Panamera і Volkswagen.

    Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    За кермом Porsche перебував громадянин іншої держави. Він не впорався з керуванням і вдарив у задню частину попутній Volkswagen.

    Після зіткнення Porsche зніс огорожу та виїхав на тротуар. Попри травми голови, водій Porsche від допомоги лікарів відмовився.

    Натомість водія Volkswagen госпіталізували із забоями.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві Porsche під кермуванням іноземця вилетів на тротуар: є постраждалі
    У Києві Porsche під кермуванням іноземця вилетів на тротуар: є постраждалі
    У Києві Porsche під кермуванням іноземця вилетів на тротуар: є постраждалі
    У Києві Porsche під кермуванням іноземця вилетів на тротуар: є постраждалі
    Фото: Еспресо

    До слова, у ніч на четвер, 12 березня, на проспекті Перемоги, 130 у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo служби таксі Bolt і пішохода. Від отриманих травм чоловік помер миттєво.

    ДТП Київ водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ