У Києві троє невідомих побили прокурора



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Нападники завдали співробітнику прокуратури кілька ударів

Напад на співробітника прокуратури стався вночі

У ніч на понеділок, 30 вересня, у Києві троє невідомих побили прокурора.

Троє невідомих несподівано напали на співробітника прокуратури столиці, коли той повертався додому. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Нападники завдали потерпілому декілька ударів по голові та тулубу, після чого сіли в авто і поїхали у невідомому напрямку.

Потерпілий, 1985 року народження, був госпіталізований із забоями грудної клітини.

Поліція розпочала досудове розслідування.

Як повідомлялося, 19 вересня було скоєно напад на столичного депутата Володимира Назаренка. Депутат отримав удар цеглиною по голові на території незаконної забудови на вулиці Залізничній, 32.

Раніше невідомі тяжко побили заступника Кличка. Постраждалий у реанімації.