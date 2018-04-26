Біля Окружного адмінсуду націоналісти напали на Вітренко (відео)
- 26 Квiтня, 15:37
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Активісти С14 облили ВІтренко та її свиту водою
Сьогодні, 26 квітня, представники праворадикальної організації С14 скоїли напад на лідерів ПСПУ Наталію Вітренко та Володимира Марченка, коли ті виходили з будівлі Окружного адміністративного суду Києва.
Націоналісти облили їх водою. Відео акції викладено на сторінці С14 у Facebook.
«Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх «безкарно» кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками. За це отримали привітик від С14», - прокоментували активіст С14 свої дії.
Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва розглядає позови Вітренко і Марченка до Національної поліції України за бездіяльність 9 травня 2017 р., коли активісти заблокували квартири лідерів ПСПУ, не давши їм взяти участь в акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».