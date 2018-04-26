Біля Окружного адмінсуду націоналісти напали на Вітренко (відео)

Активісти С14 облили ВІтренко та її свиту водою

Сьогодні, 26 квітня, представники праворадикальної організації С14 скоїли напад на лідерів ПСПУ Наталію Вітренко та Володимира Марченка, коли ті виходили з будівлі Окружного адміністративного суду Києва. Націоналісти облили їх водою. Відео акції викладено на сторінці С14 у Facebook. «Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в



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Фото: скріншот з відео Напад активістів на Наталію Вітренко та її команду

Активісти С14 облили ВІтренко та її свиту водою

Сьогодні, 26 квітня, представники праворадикальної організації С14 скоїли напад на лідерів ПСПУ Наталію Вітренко та Володимира Марченка, коли ті виходили з будівлі Окружного адміністративного суду Києва.

Націоналісти облили їх водою. Відео акції викладено на сторінці С14 у Facebook.

«Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх «безкарно» кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками. За це отримали привітик від С14», - прокоментували активіст С14 свої дії.

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва розглядає позови Вітренко і Марченка до Національної поліції України за бездіяльність 9 травня 2017 р., коли активісти заблокували квартири лідерів ПСПУ, не давши їм взяти участь в акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».