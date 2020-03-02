Біля Південного залізничного вокзалу в Києві горів бізнес-центр (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Задимлення виникло в одному із приміщень на другому поверсі будівлі Фото: ДСНС

Причини пожежі встановлюватимуть провоохоронцi

У неділю, 1 березня, у 5-поверховій будівлі на вул. Кірпи, 2-А біля Південного вокзалу в Києві сталася пожежа. Інформація про займання надійшла до служби 101 об 11:44.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

В одному із приміщень на другому поверсі спостерігалось сильне задимлення. Ймовірно, сталося коротке замкнення в електрощитовій з послідуючим загорянням. Вогнеборці певний час не могли приступити до гасіння, очікуючи, доки працівники Київенерго вiдiмкнуть електропостачання.

О 13:00 вогнеборцi локалізували займання. О 13:12 - лiквiдували.

На мiсцi працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

Пiд час даної події ніхто не постраждав.

Обставини подiї розслiдуватимуть провоохоронцi.

Нагадаємо, 1 березня сталася пожежа у трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу «Чабани» під Києвом.