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    Біля Південного залізничного вокзалу в Києві горів бізнес-центр (фото)

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    Задимлення виникло в одному із приміщень на другому поверсі будівлі - Біля Південного залізничного вокзалу в Києві горів бізнес-центр (фото)
    Задимлення виникло в одному із приміщень на другому поверсі будівлі
    Фото: ДСНС

    Причини пожежі встановлюватимуть провоохоронцi

    У неділю, 1 березня, у 5-поверховій будівлі на вул. Кірпи, 2-А біля Південного вокзалу в Києві сталася пожежа. Інформація про займання надійшла до служби 101 об 11:44.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    В одному із приміщень на другому поверсі спостерігалось сильне задимлення. Ймовірно, сталося коротке замкнення в електрощитовій з послідуючим загорянням. Вогнеборці певний час не могли приступити до гасіння, очікуючи, доки працівники Київенерго вiдiмкнуть електропостачання.

    О 13:00 вогнеборцi локалізували займання. О 13:12 - лiквiдували.

    На мiсцi працювало 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

    Пiд час даної події ніхто не постраждав.

    Обставини подiї розслiдуватимуть провоохоронцi.

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    Біля Південного залізничного вокзалу в Києві горів бізнес-центр (фото)
    Біля Південного залізничного вокзалу в Києві горів бізнес-центр (фото)
    Біля Південного залізничного вокзалу в Києві горів бізнес-центр (фото)

    Нагадаємо, 1 березня сталася пожежа у трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу «Чабани» під Києвом.

    пожежа Київ ДСНС Київенерго рятувальники
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