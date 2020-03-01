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    Новини

    Під Києвом горів готель (відео)

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    Під Києвом горів готель (відео)
    Фото: ДСНС

    Попередньо жертв та постраждалих немає

    У Київській області рятувальники локалізували пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу «Чабани».

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «1 березня о 12:10 у смт Чабани Києво-Святошинського району»Чабани» виникла пожежа. Станом на 13:10 площа пожежі становить 300 м кв», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що о 13:30 пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу «Чабани» було локалізовано.

    Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 60 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.

    Нагадаємо, у Києві під час руху загорілася маршрутка.

    Як повідомлялося, в Одесі горіла багатоповерхівка, евакуювали понад 40 осіб.

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    пожежа ДСНС рятувальники готель
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