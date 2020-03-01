Під Києвом горів готель (відео)
Фото: ДСНС
Попередньо жертв та постраждалих немає
У Київській області рятувальники локалізували пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу «Чабани».
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«1 березня о 12:10 у смт Чабани Києво-Святошинського району»Чабани» виникла пожежа. Станом на 13:10 площа пожежі становить 300 м кв», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 13:30 пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу «Чабани» було локалізовано.
Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 60 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Києві під час руху загорілася маршрутка.
Як повідомлялося, в Одесі горіла багатоповерхівка, евакуювали понад 40 осіб.
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