У Києві під час руху загорілася маршрутка (відео)



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Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється

У Києві на Солом’янській площі у неділю вранці під час руху загорівся маршрутний автобус.

Відео з місця події опублікував «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

«На Солом’янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, у Києві легковик влетів у пасажирський автобус.

Як повідомлялося, у Києві легковик влетів у пасажирський автобус.

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