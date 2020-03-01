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    Новини

    У Києві під час руху загорілася маршрутка (відео)

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    У Києві під час руху загорілася маршрутка (відео)

    Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється

    У Києві на Солом’янській площі у неділю вранці під час руху загорівся маршрутний автобус.

    Відео з місця події опублікував «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

    «На Солом’янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.

    Нагадаємо, у Києві легковик влетів у пасажирський автобус.

    Як повідомлялося, у Києві легковик влетів у пасажирський автобус.

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    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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