У Києві під час руху загорілася маршрутка (відео)
Пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється
У Києві на Солом’янській площі у неділю вранці під час руху загорівся маршрутний автобус.
Відео з місця події опублікував «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.
«На Солом’янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежу ліквідували рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється.
Нагадаємо, у Києві легковик влетів у пасажирський автобус.
Як повідомлялося, у Києві легковик влетів у пасажирський автобус.
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