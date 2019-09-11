Біля Ради інспектори з паркування зловили три десятки автохамів (фото)



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Інспектори виписали постанови за неправильне паркування Фото: Інспекція з паркування

Пішохідна доріжка біля парламенту заставлена автомобілями

Біля Верховної Ради на вулиці Грушевського у Києві водії масово порушують ПДР, паркуючи свої автомобілі на пішохідній доріжці.

Як повідомили в Інспекції з паркування, кияни масово нарікають на стихійне паркування на доріжці від площі Конституції уздовж Маріїнського парку.

Інспектори з паркування опрацювали дану локацію та винесли 34 постанови за неправильне паркування.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

КП «Київтранспарксервіс» повідомляє, що наразі штрафмайданчики, куди евакуюють автомобілі, вже переповнені.

«Через переповненість штрафмайданчиків ДП «Інформ-ресурс» (на вул. Хоткевича, 20Б та на вул. Пухівській, 3) ми готуємо до експлуатації новий на 100 машиномісць у Деснянському районі», - зазначили комунальники.

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