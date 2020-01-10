Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)



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Спеціалісти взяли зразки ґрунту для аналізу Фото: ДСНС

Місце знахідки досліджено фахівцями

У с. Наливайківка (поза межами населеного пункту) Макарівського району Київщини було виявлено металеву бочку з невідомою речовиною. Бочка герметично закрита та знаходиться в землі.

У четвер, 9 січня, місце знахідки було досліджено фахівцями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

«В присутності представників Макарівської РДА, Макарівського РС та 32-ДПРЧ смт Макарів працівниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України було проведено ряд невідкладних аварійно-рятувальних робіт: виміряли вказане місце спеціальними приладами для вимірювання хімічних та радіаційних елементів, взятий відбір зразків ґрунту, проведений експрес-аналіз та направлено для детальнішого аналізу в лабораторію», - розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ повідомили, що у столичній лабораторії виявлено кілька капсул з цезієм.