Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)
Місце знахідки досліджено фахівцями
У с. Наливайківка (поза межами населеного пункту) Макарівського району Київщини було виявлено металеву бочку з невідомою речовиною. Бочка герметично закрита та знаходиться в землі.
У четвер, 9 січня, місце знахідки було досліджено фахівцями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
«В присутності представників Макарівської РДА, Макарівського РС та 32-ДПРЧ смт Макарів працівниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України було проведено ряд невідкладних аварійно-рятувальних робіт: виміряли вказане місце спеціальними приладами для вимірювання хімічних та радіаційних елементів, взятий відбір зразків ґрунту, проведений експрес-аналіз та направлено для детальнішого аналізу в лабораторію», - розповіли у ДСНС.
Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ повідомили, що у столичній лабораторії виявлено кілька капсул з цезієм.
28 жовтня під час перевірки замірів радіаційного фону було виявлено підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі геофізичної обсерваторії ДСНС.