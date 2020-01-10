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    Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)

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    Спеціалісти взяли зразки&nbsp;<span lang="UK">ґрунту для аналізу</span> - Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)
    Спеціалісти взяли зразки ґрунту для аналізу
    Фото: ДСНС

    Місце знахідки досліджено фахівцями

    У с. Наливайківка (поза межами населеного пункту) Макарівського району Київщини було виявлено металеву бочку з невідомою речовиною. Бочка герметично закрита та знаходиться в землі.

    У четвер, 9 січня, місце знахідки було досліджено фахівцями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «В присутності представників Макарівської РДА, Макарівського РС та 32-ДПРЧ смт Макарів працівниками Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України було проведено ряд невідкладних аварійно-рятувальних робіт: виміряли вказане місце спеціальними приладами для вимірювання хімічних та радіаційних елементів, взятий відбір зразків ґрунту, проведений експрес-аналіз та направлено для детальнішого аналізу в лабораторію», - розповіли у ДСНС.

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    Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)
    Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)
    Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)
    Біля села на Київщині у землі виявлено бочку з невідомою речовиною (фото)

    Нагадаємо, 29 жовтня ЗМІ повідомили, що у столичній лабораторії виявлено кілька капсул з цезієм.

    ДСНС Київщина рятувальники
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