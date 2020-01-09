У каналізаційному каналі під Києвом виявлено тіло чоловіка (фото)



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На місці працює слідчо-оперативна група Фото: ДСНС

Рятувальники вилучили тіло чоловіка з каналізаційного каналу

Сьогодні, 9 січня, у м. Боярка на вул. Івана Франка у каналізаційному каналі для стічних вод було знайдено тіло людини. Для вилучення тіла потрібна була допомога. Повідомлення про це надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району.

До місця виклику було направлено черговий караул 51-го Державного пожежно-рятувального поста м. Боярка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками проведено вилучення тіла чоловіка 1965 року народження з каналізаційного каналу.

На місці працює слідчо-оперативна група. Причина смерті чоловіка встановлюється.

Як повідомлялося, у селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинському району поліція спільно з працівниками ДСНС врятували жінку з крижаної води. 35-річна місцева жителька мала намір таким чином вкоротити собі віку.

Як стало відомо працівникам поліції від свідків події, біля озера сталася сварка між невідомою жінкою та чоловіком. Потім вона пішла на лід, розбила його камінцем і плигнула у водойму. Врятованій жінці поліцейські надали першу невідкладну медичну допомогу у будинку місцевого жителя. У подальшому її каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні.