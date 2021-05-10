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    В Нідерландах бджіл навчили визначати Covid-19

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    Бджоли змогли ідентифікувати заражений зразок протягом декількох секунд - В Нідерландах бджіл навчили визначати Covid-19
    Бджоли змогли ідентифікувати заражений зразок протягом декількох секунд
    Фото з відкритих джерел

    Учені з Нідерландів дресирували бджіл, даючи їм ласощі кожен раз, коли вони піддавалися запаху норки, зараженої COVID-19

    Дослідження, яке було опубліковано в Business Insider, проводилися в дослідницькій лабораторії університету Вагенінген. Фахівці годували комах розчином з цукру з водою після контакту з інфікованою норкою. Крім того, коли бджоли піддавалися впливу незараженого зразка, вони не отримували винагороди.

    Насамкінець бджоли змогли ідентифікувати заражений зразок протягом декількох секунд, а потім висували язик, як годинник, щоб зібрати цукрову воду.

    Бджоли — не перші тварини, які виявляють Covid-19 по запаху. Дослідники також навчили собак розрізняти позитивні і негативні зразки Covid-19 з людської слини або поту з досить високою точністю.

    Це пов’язано з тим, що через метаболічні зміни, викликані коронавірусом, запах рідин організму інфікованої людини трохи відрізняється від запаху неінфікованої.

    Але дослідники досі не впевнені, чи є тварини кращим вибором для виявлення випадків Covid-19 поза лабораторією.

    Зокрема, деякі тварини можуть бути корисні для ідентифікації Covid-19 в місцях або країнах, в яких високотехнологічного лабораторного обладнання недостатньо або воно недоступно.

    Джерело: nv.ua

    Теги: тварини бджоли
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